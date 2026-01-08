Poder Judicial de Tamaulipas destaca incremento de productividad del 40 por ciento.

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, afirmó que en estos primeros cien días de trabajo en el que se destacan avances significativos, se ha logrado un incremento del 40 por ciento en la productividad promedio de los jueces y salas.

Contreras subrayó que estas cifras reflejan un cambio profundo en la dinámica institucional, con resultados tangibles en materia civil, penal y familiar. “Son datos que refrendan este nuevo rumbo del Poder Judicial en beneficio de las y los tamaulipecos”, expresó.

La presidenta recordó que en las 13 salas regionales, incluida la de justicia para adolescentes y las que integran el Pleno, se logró abatir el 100 por ciento de los asuntos heredados de la administración anterior, lo que marca un cierre extraordinario del 2025.

El informe también incluirá avances en la dignificación salarial que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero, así como estrategias para reducir el rezago en materia familiar y consolidar la transición hacia la oralidad en juicios civiles y familiares, conforme al nuevo Código de Procedimientos Civiles.

La presidenta del Poder Judicial reconoció el esfuerzo de jueces y personal administrativo, quienes han sido reasignados a las áreas con mayor carga de trabajo para equilibrar recursos humanos y garantizar que no existan expedientes pendientes en salas unitarias desde el 30 de septiembre.

Como parte de este nuevo ciclo, y como ya lo había adelantado, el Poder Judicial transmitirá por primera vez en su historia las sesiones públicas del Pleno, iniciando este jueves 8 de enero. “Es un compromiso con la transparencia y una nueva era para el Poder Judicial”, concluyó.