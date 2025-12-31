Victoria liquida deuda de COMAPA; alcalde destaca disciplina financiera

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que el organismo operador del agua en la capital logró saldar completamente su deuda, resultado dijo de una política de austeridad y manejo responsable de los recursos públicos.

Tras sostener una reunión de trabajo con la tesorera municipal, Guadalupe de los Reyes Acosta y el gerente de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, el edil señaló que los resultados ya son tangibles.

“Hoy podemos decir con hechos que, gracias a la austeridad y a la transparencia en el manejo de los recursos, se ha cumplido con el pago de la deuda de este organismo”, afirmó.

Gattás Báez subrayó que este avance financiero permite fortalecer la operatividad de COMAPA y sentar bases más sólidas para mejorar el servicio de agua potable y drenaje en la ciudad, al liberar al organismo de cargas que durante años limitaron su capacidad de respuesta.

El presidente municipal recalcó que la administración responsable no es solo un discurso, sino una obligación con la ciudadanía. “Administrar bien es cumplirle a la gente y fortalecer los servicios para Victoria”, expresó, al destacar que la transparencia y el control del gasto han sido claves para alcanzar este objetivo.

Finalmente, el alcalde señaló que la liquidación de la deuda representa un paso importante para avanzar en proyectos de mejora de infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente para las familias victorenses.