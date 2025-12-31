“México Está de Moda” y 2026 Será «Mejor por Mundial», la Predicción de Sheinbaum para Año Nuevo

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que «México está de moda» y que el 2026 «será mejor» por la Copa Mundial de Futbol. En N+ te compartimos cuál fue la predicción de la titular del Ejecutivo Federal para Año Nuevo.

En ese sentido, precisó que en 2026 habrá un impacto por el Mundial y resaltó los resultados alcanzados al cierre de este 2025.

Reconoció que 2025 fue un año complejo, principalmente por cambios en el escenario global, entre ellos, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la reconfiguración del comercio internacional impulsada desde ese país. A pesar de ello, sostuvo que México logró sobrellevar las dificultades. Precisó que el trabajo cercano a la ciudadanía y el cumplimiento de compromisos permitieron enfrentar los desafíos.

Empleo formal en su nivel más alto

Entre los indicadores destacados, la jefa del Ejecutivo hizo énfasis en que el empleo formal alcanzó un máximo histórico. Explicó que este dato refleja el fortalecimiento del mercado laboral y que, incluso al considerar el empleo total, formal e informal, México se mantiene entre las economías con mejores resultados comparables.

Sheinbaum defendió el modelo económico actual y afirmó que los resultados están respaldados por cifras oficiales. Señaló que las condiciones de vida y la economía muestran una mejora frente a la etapa neoliberal, comparadas incluso con otros países de América Latina.

El pueblo de México vive mejor hoy y la economía de México está mejor hoy, que lo que estaba con el neoliberalismo, esa es la verdad y lo dicen los datos.

Sobre el ámbito institucional, resaltó la reforma al Poder Judicial, al afirmar que ahora es más democrático al permitir que la ciudadanía participe en la elección de jueces, lo que, dijo, fortalece el Estado de Derecho.

Destacó que el peso se mantiene fuerte

Sheinbaum Pardo precisó que el peso se mantiene fuerte, la inflación está controlada y se prevé un aumento al salario mínimo, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza. También anunció la próxima inauguración de nuevas preparatorias y destacó que el turismo alcanzó cifras récord, con expectativas de crecimiento adicional en 2026 gracias al Mundial.