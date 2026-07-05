Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de julio.-La varicela se consolidó como la enfermedad prevenible por vacunación con mayor incidencia en Tamaulipas durante 2026, al acumular 745 casos probables hasta la semana epidemiológica 23, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). La cifra supera los 644 casos registrados en el mismo periodo del año pasado.

El incremento coloca a la varicela como el padecimiento con mayor presencia entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el estado, reflejando un aumento sostenido respecto a 2025.

En segundo lugar aparece la parotiditis infecciosa, con 72 casos acumulados en Tamaulipas. Aunque continúa entre las enfermedades con mayor incidencia, presenta una reducción frente a los 101 casos reportados durante el mismo periodo de 2025. Tan solo en la última semana se notificaron nueve nuevos pacientes.

La influenza ocupa la tercera posición entre los padecimientos prevenibles por vacunación con presencia en la entidad. El informe federal registra 32 casos confirmados por laboratorio mediante pruebas RT-PCR realizadas en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER), por encima de los 23 casos confirmados en el mismo lapso del año anterior.

Respecto a las hepatitis virales, el reporte señala 14 casos probables de hepatitis A, una disminución en comparación con los 19 registrados en 2025. La hepatitis B mantiene un comportamiento estable con 14 casos acumulados, la misma cifra reportada durante el mismo periodo del año pasado.

El informe epidemiológico también indica que durante 2026 no se han presentado nuevos casos de tétanos en Tamaulipas, por lo que el acumulado permanece en un solo caso, igual que en 2025. Además, no se reportan casos de tétanos neonatal.

Entre las enfermedades que continúan sin presencia en la entidad destacan la tos ferina, el sarampión, la rubéola y la viruela símica, todas bajo vigilancia epidemiológica permanente para detectar oportunamente cualquier eventual brote.

Las autoridades sanitarias precisaron que la información corresponde a datos preliminares del Sinave y forma parte del monitoreo nacional de enfermedades prevenibles por vacunación, herramienta que permite evaluar el comportamiento epidemiológico y medir el impacto de las campañas de inmunización en Tamaulipas.