Se manifiesta personal de apoyo y administrativo en la SET; exigen el pago de retroactivo

Por: José Gregorio Aguilar

Personal de apoyo y administrativo de la Secretaría de Educación del Estado acudió a la dependencia para exigir el pago de retroactivo equivalente a 12 mil 800 pesos, monto económico que debió depositarse hace tres días.

Los docentes, de la Delegación D-1 208 de la zona escolar 181, en la cual laboran 182 trabajadores en 19 centros de trabajo del área rural y urbana, arribaron al edificio poco antes de las 11 am y de inmediato se dirigieron al área de pagos de la Secretaría donde, por tercer día consecutivo, no les dan explicaciones, aseguró Perla Anzua representante sindical.

“Solicitamos y exigimos a la Secretaría que nos de cuentas sobre el retroactivo de más de 12 mil pesos porque tenemos más de tres días acudiendo y nos traen vuelta y vuelta y nos mandan de un lugar a otro”.

El temor que existe es que ese dinero “desaparezca”, debido a que faltan menos de 15 días para que concluya la presente administración estatal y simplemente nadie sabe informarles dónde está ese recurso, pero además, ya existe un antecedente negativo puesto que en junio pasado les “desaparecieron”, un recurso según explicó:

“Tenemos ya una mala experiencia en el mes de junio, no nos llegaron mil 200 y nadie nos dio explicaciones ni nos dieron la cara”.

En esta situación se encuentran 70 trabajadores de esa zona escolar pero los afectados son mucho más porque también hay personal de apoyo y administrativo de la zona sur y de la frontera a los que no les ha llegado el retroactivo; se trata de un presupuesto autorizado por el propio presidente López Obrador en una acción de justicia laboral para los que menos ganan.

“Aquí existe temor de parte de los compañeros intendentes y administrativos de que este dinero no pueda llegar o desaparecerlo porque ya tenemos una experiencia en junio también mil 200 pesos no nos llegaron y nadie nos dio una explicación ahorita estamos en transición y existe el temor de que este apoyo no llegue.

Es un apoyo aprobado por el presidente en una acción de justicia laboral”.