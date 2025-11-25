¿Cuántos Días Faltan para las Vacaciones de Invierno? Este Día de Diciembre Salen Alumnos SEP

La época navideña ya se anuncia, con los adornos y las guías de luces apareciendo de a poco en puertas y ventanas de casas y negocios, por lo que estudiantes ya se preguntan cuántos días faltan para salir de vacaciones de invierno 2025. Para que tengas oportunidad de planear cómo aprovechar el último mes del año, en N+ te decimos qué día de diciembre inician los descansos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, según el Calendario de SEP.

A inicios del ciclo escolar, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer cómo quedaba el calendario de 185 días para escuelas de educación básica, así como el de 190 días para escuelas normales. En dichos documentos, disponibles a consulta en línea, aparecen todos los puentes y periodos de vacaciones contemplados para 2025-2026.

Dada la expectativa que genera la época, ya te dijimos cuántos sábados faltan para Navidad, de modo que tengas tiempo de organizar las reuniones con amigos, familia o compañeros de trabajo. Una vez que el mes comience, el caos de las compras navideñas y los preparativos de las cenas familiares dejarán poco tiempo para la organización, por lo que también te compartimos cuántos días faltan para Año Nuevo.

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de invierno de la SEP y qué día inician?

Aquellos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas y privadas que se rigen por el calendario SEP, gozarán de más días de vacaciones que en años anteriores. De acuerdo con el Calendario de este ciclo escolar, las vacaciones de invierno darán inicio el lunes 22 de diciembre de 2025. Es decir que el último día que alumnos y docentes deberán presentarse a clases será el viernes 19.

Por lo que tomando en cuenta este domingo 23 de noviembre, en total restan 29 días para el 22 de diciembre de 2025. Justo a tiempo para la cena de Nochebuena que se celebra el 24 y la Navidad que se festeja el 25.

¿Qué día regresan a clases los estudiantes tras vacaciones de invierno?

Este ciclo escolar, las vacaciones de invierno concluirán el viernes 9 de noviembre, es decir que el primer día de clases tras el Año Nuevo será el lunes 12 de enero de 2026. Por lo que los niños y adolescentes tendrán oportunidad de pasar el Día de Reyes en familia.

A diferencia de los docentes y directivos, quienes regresarán a clases a partir del 7 de enero, día en el que se realiza un taller intensivo para personal con funciones de dirección y el 8 de enero que tiene lugar el taller intensivo para personal docente.