Refuerzan presión para que industrias regularicen uso del agua en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de marzo.- En un intento por frenar irregularidades en el manejo del agua, autoridades federales intensificaron acciones para obligar a industrias del sur de Tamaulipas a cumplir con la normatividad vigente.

Como parte de esta estrategia, la Comisión Nacional del Agua reunió a empresarios de la región para brindarles orientación sobre trámites, permisos y procesos necesarios para regularizar su operación.

El endurecimiento de la supervisión responde al aumento en la demanda del recurso hídrico en zonas industriales, donde el crecimiento de la actividad productiva ha presionado su disponibilidad.

Durante el encuentro se advirtió la necesidad de que las empresas eviten operar fuera de la ley y se ajusten a los lineamientos establecidos para el uso del agua.

Al mismo tiempo, se planteó agilizar los procedimientos administrativos, con el fin de eliminar obstáculos que dificultan la regularización de los negocios.

El control en el aprovechamiento del recurso es considerado una medida clave para evitar abusos y garantizar un equilibrio entre las necesidades de la población y las del sector productivo.

Con ello, la Comisión Nacional del Agua busca fortalecer el orden en el uso del agua y avanzar hacia un esquema más sostenible en Tamaulipas.