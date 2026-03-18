Proponen aumentar la educación artística en escuelas de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 18 de marzo.- El Congreso de Tamaulipas abrió la puerta a una reforma que pretende dar un giro al modelo educativo al colocar al arte como una pieza obligatoria en la formación de estudiantes, bajo el argumento de que actualmente su enseñanza es insuficiente.

La diputada Cynthia Jaime Castillo defendió la iniciativa al señalar que “la iniciativa que hoy se analiza propone adicionar un artículo tercero bis a la ley de Educación para el estado de Tamaulipas con el propósito de fortalecer la educación artística dentro del proceso formativa de niñas niños y jóvenes”.

Sostuvo que el cambio busca reconocer el peso real del arte en la educación, al afirmar que “permite fomentar la creatividad la sensibilidad estética la capacidad de expresión y el pensamiento crítico en las y los estudiantes”.

En su exposición, advirtió que la formación artística ha sido relegada, pese a que “la formación artística debe entenderse como un elemento que contribuye de manera significativa el desarrollo de habilidades cognitivas emocionales y sociales”.

La legisladora subrayó que actividades como la música, el teatro o la danza permiten a los estudiantes desarrollar capacidades que no se logran en materias tradicionales.

«A través de disciplinas como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y otras manifestaciones artísticas las y los estudiantes pueden explorar nuevas formas de comunicación”.

La propuesta también contempla cambiar la dinámica escolar al incluir más actividades culturales, pues “esta propuesta busca impulsar la realización sistemática de actividades talleres cursos exposiciones y eventos relacionados con las artes”.

Además, se pretende aprovechar espacios culturales y vincular a las escuelas con estos, con la intención de ampliar el acceso de los estudiantes a experiencias artísticas fuera del aula.

Uno de los puntos que más destaca es la intención de concentrar actividades en abril, ya que “la iniciativa propone que durante el mes de abril el cual es considerado como el mes del arte se impulse una agenda de actividades orientadas a visibilizar el talento artístico”.

La iniciativa ya cuenta con respaldo técnico, luego de que “se solicitó la opinión técnica de la Secretaría de Educación y del instituto tamaulipeco para la cultura y las artes quien remitieron sus respuestas en sentido favorable”, por lo que se perfila para avanzar con apoyo legislativo en las próximas etapas.