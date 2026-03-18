CorreBasket visita la escuela José Dolores Ponce

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre risas, aplausos y mucha emoción, el equipo de CorreBasket Femenil visitó la Escuela Primaria “Profr. José Dolores Ponce Rodríguez, esto con la finalidad de que el deporte y la educación trabajen de la mano y de esta forma la niñez tamaulipeca vea una transformación en su desempeño académico.

Jugadoras del Club compartieron una mañana llena de básquetbol, convivencia y sonrisas. Las basquetbolistas compartieron momentos divertidos así como la entrega de material deportivo, demostrando que el deporte también es un puente de cercanía, inspiración y valores.

Durante la visita, los alumnos convivieron de con las jugadoras, se tomaron fotografías, recibieron autógrafos.

Con esta actividad CorreBasket Femenil reafirma su deseo de seguir cerca de su gente, compartiendo el básquetbol y conviviendo con las nuevas generaciones.