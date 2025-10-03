Poder Judicial de Tamaulipas se abre al diálogo; Tania Contreras lanza foros para modernizar la justicia

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de octubre.- La presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, anunció la realización de Foros de Diálogo en los próximos días, durante un encuentro con integrantes de la familia jurisdiccional en el Centro Integral de Justicia, con el objetivo de fortalecer la cercanía con la Judicatura.

En la reunión, la magistrada presidenta señaló que los foros serán una vía para generar una conversación abierta y precisa con jueces, magistrados y personal del sistema judicial. “Queremos escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas para seguir consolidando una justicia más cercana a la sociedad”, expresó.

Durante el recorrido por las instalaciones, la titular del Poder Judicial convivió con funcionarios judiciales y destacó la importancia de mantener una comunicación permanente. “El contacto directo con quienes día a día imparten justicia es fundamental para avanzar en la modernización institucional”, agregó.

La visita forma parte de las acciones emprendidas a partir del 1 de octubre, cuando inició una amplia renovación en el Poder Judicial del Estado. En ese proceso se concretó el relevo de 147 cargos entre jueces y magistrados en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con la presidenta, la transformación que vive la Judicatura estatal busca no solo renovar cuadros, sino también fortalecer la capacitación, la eficiencia administrativa y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Estamos convencidos de que la justicia debe ser ágil, transparente y humana, y para lograrlo necesitamos el compromiso de todas y todos quienes integran este poder”, subrayó al dirigirse a los presentes.

Con el anuncio de los foros y la apertura al diálogo, la presidencia judicial busca afianzar un proceso de cambios que pretende modernizar las estructuras y al mismo tiempo acercar la impartición de justicia a la población.