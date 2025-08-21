Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de agosto.-Ningún menor migrante que habite Tamaulipas se quedará fuera de las aulas en el próximo ciclo escolar, pues irán directo de los albergues a las escuelas, aseguró Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

El funcionario estatal dijo que Tamaulipas garantiza el derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros, en una acción conjunta con la Secretaría de Educación del Estado (SET) se formalizó la inscripción de menores en situación de movilidad que se encuentran en albergues del estado.

Aunque no se precisaron las cifras de los menores migrantes que acudirán a los planteles escolares de Tamaulipas, hace unas semanas la SET informó que dispone de 6 mil lugares en todo el Estado para la niñez en situación migrante.

La medida asegura su ingreso, permanencia y egreso del sistema de educación básica, sin importar nacionalidad ni estatus migratorio. “En Tamaulipas, ningún menor debe quedarse fuera del sistema educativo”, afirmó

Como parte del proceso, personal del Instituto de Migración ha acompañado a los menores a jardines de niños, primarias y secundarias, de acuerdo con su edad, para facilitar su inscripción y asegurar que toda la documentación fuera integrada correctamente.

Al finalizar sus estudios, los menores recibirán boletas de calificaciones o certificados oficiales, con plena validez académica. Rodríguez Alvarado subrayó que esta estrategia no solo garantiza el acceso a la educación, sino que refleja el compromiso del gobierno estatal con la inclusión y los derechos humanos.