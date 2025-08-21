Joven pelotero victorense es invitado a la Academia Alfredo Harp Helú

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El pasado domingo 17 de agosto, en punto de las 8:30 de la noche, familiares y amigos del joven pelotero victorense Gael Paulín se dieron cita en el campo Enrique Cárdenas González, en la Liga de Santa María de Aguayo, para ser testigos de un momento histórico en su carrera deportiva.

Durante el evento estuvo presente un scout del equipo Diablos Rojos del México, quien acudió con el objetivo de invitar formalmente al talentoso jugador a integrarse a la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, reconocida a nivel nacional como la mejor institución en la formación de jóvenes promesas del béisbol.

La invitación representa una gran oportunidad para Gael Paulín, quien podría dar un paso decisivo hacia el profesionalismo al formar parte de la organización escarlata y continuar su desarrollo dentro de una estructura que ha impulsado la carrera de numerosos peloteros en el país.

En la ceremonia de firma estuvieron presentes sus familiares, amigos cercanos e invitados especiales, quienes celebraron con orgullo este logro que coloca al joven victorense en la mira del béisbol nacional.