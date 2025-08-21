Presenta Deportes UAT sus disciplinas en el CU Victoria

Victoria, Tamaulipas.- Con la participación de los deportistas que participan en las diferentes disciplinas con las que cuenta el Centro Universitario Victoria en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este miércoles arrancó la gira del programa “Yo Soy Correcaminos” que impulsa la Secretaría de Vinculación a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano y sus alumnos, recibieron la caravana de la oferta deportiva, donde se presentaron exhibiciones de las 13 disciplinas por espacio de 60 minutos en la explanada de la institución.

La Directora de la UATSCDH, Dra. Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, acompañada por el Director de Deportes y Recreación, Mtro. Julio Schauer Vela y el Director de Cultura y Arte, Mtro. José Ramón Roldán Ruiz, dieron la bienvenida a los alumnos que recién ingresan, invitándolos a formar parte de los diferentes deportes que se ofertan.

Como parte del programa presentaron a los jugadores de Correcaminos que estudian en Trabajo Social, Alexis Macías, Daniel Bilbao, Jorge Dimas, Heber Bocanegra, Julio Flores, Franco Cisneros y Alfonso Ávalos.

De igual manera, la Unidad Académica de Trabajo Social lució a sus atletas de talla internacional y de campeonato nacional José Félix Rodríguez, Tania Dueñas Medina, Sergio Rosales Maldonado, Manuel Coronado López, Wendy del Valle Rico, Raúl Gutiérrez Rodríguez, Regina González Hernández, David “La Amenaza” Torres y Edith de Leija Sánchez.

Las disciplinas que oferta la Dirección de Deportes y Recreación son Karate, Halterofilia, Esgrima, Tenis, Tenis de Mesa, Judo, Ajedrez, Taekwondo, Softbol, Voleibol, Futbol, Basquetbol y Tochito.

Según la agenda, la caravana “Yo Soy Correcaminos” continuará este jueves 21 de agosto a las 10:30 horas en la explanada de la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

Esta gira tiene como objetivo que los alumnos de nuevo ingreso de las siete Facultades y Unidades Académicas del Centro Universitario Victoria, conozcan la diversidad de opciones deportivas con las que cuenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Las diferentes disciplinas se desarrollan en las instalaciones como el Gimnasio Multidisciplinario, Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, Campos Hundidos, Canchas de Tenis y Voleibol, así como también el Gimnasio Universitario.