Inician reforma a CODHET tras 35 años de críticas y rezagos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 30 de abril .- Tras 35 años de operación y en medio de crecientes cuestionamientos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) entra en un proceso de reforma que desde el Congreso local ya es presentado como urgente.

La diputada Eva Reyes González encabezó el Parlamento Abierto en coordinación con la CODHET, un ejercicio que deja ver la presión social acumulada sobre un organismo señalado por distintos sectores como insuficiente frente a las demandas ciudadanas.

“La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas cumple 35 años de vida institucional, y este aniversario no debe ser solo una conmemoración, sino una oportunidad para revisar, actualizar y fortalecer su marco jurídico de frente a la sociedad y en corresponsabilidad”, expresó.

Señaló que desde el Congreso se impulsa una legislación viva y acorde a los retos actuales.

“Una ley en materia de derechos humanos debe responder al tiempo presente; debe servir para proteger mejor, prevenir abusos, fortalecer mecanismos de defensa y promover una cultura de respeto”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el objetivo es construir una reforma que fortalezca a la institución como instrumento de justicia y garantice que las acciones institucionales tengan un impacto real en la vida de las personas.

El Parlamento Abierto se desarrolló en Altamira con la participación de diputados y diversos actores sociales, entre ellos abogados, estudiantes y colectivos, varios de los cuales han señalado deficiencias en la atención y resolución de casos.

El foro dejó en evidencia que la discusión apenas comienza, pero también que la presión por resultados concretos ya está sobre la mesa, con la incógnita de si esta reforma marcará un cambio real o quedará en otro intento sin efectos de fondo.