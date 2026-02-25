En pleno invierno, se disparan incendios forestales en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de febrero.- Los incendios forestales se multiplican en Tamaulipas, avivados por las altas temperaturas y el efecto de los vientos; tanto en la sierra como en otros lugares surgen nuevas conflagraciones.

El segundo incendio de la temporada se ubica en el predio Puerto del Volcán, en el municipio de Miquihuana, en una zona catalogada como área natural protegida de la mariposa monarca.

Este incendio se localiza en un área de bosque de encino y pino y ha devastado 35 hectáreas de superficie, mientras diversas brigadas del Gobierno del Estado, de la Comisión Nacional Forestal y de la Guardia Estatal de Tamaulipas combaten el fuego.

El tercer incendio se registró ayer en el municipio de Jiménez, por lo que la Guardia Estatal se movilizó a la zona localizada en el kilómetro 6 de la carretera estatal 151.

Se trató de un incendio de pastizal que alcanzó enormes dimensiones y que probablemente se derivó de una quema agrícola que, debido a los fuertes vientos, se salió de control.

Esto sucede cuando la temporada forestal de Tamaulipas se ha adelantado, ya que en años anteriores los primeros incendios se registraban a finales de marzo.

De esta manera se pronostica que la temporada de incendios forestales 2026 en Tamaulipas podría causar graves estragos en las áreas naturales y en los bosques de la entidad.