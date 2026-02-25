Ivette Bisogno compartió su enojo por las aseveraciones de Pati Chapoy contra ella y su hermano Alex Bisogno, sobre que supuestamente tenían descuidada a su mamá. Días antes de su aniversario luctuoso, el presentador fue recordado en una emisión especial de Ventaneando, en vivo y en redes.
El 20 de febrero, en el horario del programa, le hicieron un homenaje. Este se dio en medio de los enfrentamientos entre Pati Chapoy y la familia del ‘Muñe’, en especial con su hermano Alex, quien ha recibido fuertes ataques por parte de la periodista, los cuales se recrudecieron cuando él aseguró en una entrevista con Ernesto Hernández, exempleado de la conductora, que supuestamente una indiscreción al aire de esta sobre el estado de salud de Daniel habría desencadenado el fallecimiento de su mamá. A lo que Chapoy contraatacó con una declaración de que, presuntamente, Alex Bisogno y su hermana Ivette tenían a su mamá llena de llagas.
Ivette Bisogno desmiente a Pati Chapoy y defiende sus cuidados a su mamá
Aunque Ivette Bisogno, en principio, no quería hablar de los conflictos con Pati Chapoy, finalmente aceptó: “Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible”.
De acuerdo con Ivette Bisogno, lo dicho por la titular de Ventaneando carecería de fundamentos. Contrario a esas declaraciones, asegura que ella procuró a la señora Araceli:
“Lo hacía con todo el amor, con toda la fe de que mi mamá iba a mejorar. Dentro de todo estaba estable. Ahora, que digan esas mentiras. No es así. Una parte no investiga a la otra”.
¿Por qué Ivette Bisogno no estuvo en el homenaje a Daniel Bisogno en Ventaneando?
Ivette Bisogno confiesa que no vio el homenaje que le hicieron a su hermano Daniel Bisogno en Ventaneando y que no fueron requeridos. “No nos invitaron. Si lo hubieran hecho, yo creo que mi papá era capaz de haber ido. No sé, pero sí está con mi hermano (Alex), porque son puras mentiras. Yo, por el amor que le tengo a Ale y la calidad de ser humano que es, no hubiera ido”.
Comentó que pudieron haber contado muchas historias del querido conductor: “Tenemos anécdotas imparables de Daniel. Ventaneando era parte de nuestra vida… Él creció con el programa y nosotros a un lado. Los veíamos como de la familia. No sé qué pasó, no quiero hablar del tema”.
¿Cómo fueron los últimos meses de Daniel Bisogno según Ivette y qué ataques recibieron durante el duelo?
Según el relato de Ivette Bisogno, ella no solo cuidó de su mamá, sino también de Daniel en los últimos meses de su vida y atravesó a su lado todo el proceso de su enfermedad.
“Me fui a vivir a su casa 9 meses. Ale estuvo como 4 meses. Yo veía por mi hermano en todos sentidos. Tenía una muchacha que le ayudaba en la casa, pero en la noche ya no estaba. Yo le hacía de cenar, era su compañera. Daniel necesitaba ayuda y yo estaba ahí, disfruté mucho de él. Fue chistoso, porque cada uno vivía por separado, y fue como cuando niños: Volvimos a estar juntos. Mi papá no se adaptó, porque ya tiene sus rutinas establecidas. Estuvo unos días, pero se regresó a su casa. Yo lo iba a ver y los fines de semana comíamos todos juntos”.
En medio de tanto dolor, comenzaron los dimes y diretes en contra de los Bisogno. Ante esto, Ivette Bisogno expresó: “Solo nosotros sabemos lo que fue, pero la gente opina desde afuera, sin saber. Como familia, el duelo que vivimos fue tremendo, horrible. Empiezan los ataques y dices: ‘Espérame, estoy recuperándome’, y ahora más sufrimiento, ¿cómo?”.