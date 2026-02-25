Hermana de Daniel Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusaciones a su familia “ha sido injusto, hay un Dios”

Ivette Bisogno compartió su enojo por las aseveraciones de Pati Chapoy contra ella y su hermano Alex Bisogno, sobre que supuestamente tenían descuidada a su mamá. Días antes de su aniversario luctuoso, el presentador fue recordado en una emisión especial de Ventaneando, en vivo y en redes.

El 20 de febrero, en el horario del programa, le hicieron un homenaje. Este se dio en medio de los enfrentamientos entre Pati Chapoy y la familia del ‘Muñe’, en especial con su hermano Alex, quien ha recibido fuertes ataques por parte de la periodista, los cuales se recrudecieron cuando él aseguró en una entrevista con Ernesto Hernández, exempleado de la conductora, que supuestamente una indiscreción al aire de esta sobre el estado de salud de Daniel habría desencadenado el fallecimiento de su mamá. A lo que Chapoy contraatacó con una declaración de que, presuntamente, Alex Bisogno y su hermana Ivette tenían a su mamá llena de llagas.

Ivette Bisogno desmiente a Pati Chapoy y defiende sus cuidados a su mamá

Aunque Ivette Bisogno, en principio, no quería hablar de los conflictos con Pati Chapoy, finalmente aceptó: “Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible”.

De acuerdo con Ivette Bisogno, lo dicho por la titular de Ventaneando carecería de fundamentos. Contrario a esas declaraciones, asegura que ella procuró a la señora Araceli: