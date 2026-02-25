Sheinbaum Anuncia Nuevo Programa ‘Jóvenes Transformando México’: ¿En Qué Consiste la Estrategia?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la nueva estrategia del Gobierno federal denominada “Jóvenes Transformando México”, un programa para ampliar los derechos de la juventud.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional destacó que los jóvenes son parte sustantiva de la transformación, por lo cual es muy importante su atención.

¿En qué consiste ‘Jóvenes Transformando México’?

Abraham Carro, director del Instituto Mexicano de la Juventud, dio a conocer que “Jóvenes Transformando México” es una estrategia para fortalecer la educación, deporte, salud, así como trabajo para los jóvenes.

“Presentamos ‘Jóvenes Transformando México’, una estrategia de atención integral para garantizar su derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena, a través de fortalecer la educación, el deporte, la cultura, la salud, el trabajo digno y que las mujeres vivan en un país libre de violencias”.

Añadió que se trata de un esfuerzo colectivo y coordinado del Gobierno de México para atender a lo largo del año y en todos los rincones del país a millones de jóvenes, impulsar la agenda de derechos y “asegurar que los jóvenes sigan transformando México”.

Escuela

En el campo de la educación, se informó sobre la construcción de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, lo cual derivará en 30 mil lugares adicionales:

Tendrá un plan de estudio flexible

El modelo educativo combinará la certificación en plataformas digitales con tutorías presenciales

Flexibilidad de horarios y trayectos académicos

Los estudiantes recibirán la beca universal Benito Juárez de Educación Media Superior

Además, se anunció el programa “Te extrañamos en el salón”, que iniciará en tercero de secundaria y todo el bachillerato. La finalidad es que si alguien dejó la escuela, se construirán las condiciones para que regrese.

Deporte

En este rubro, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (Conade), invitó a sumarse a un movimiento nacional de activación física y deporta. Y anunció cinco grandes eventos de activación nacional este 2026, que tendrán actividades previas para preparación de la ciudadanía:

Domingo 8 de marzo: “Mujeres imparables”, clase nacional de defensa nacional para mujer

Domingo 26 de abril: “Diamantes por la paz”, clase nacional de beisbol y softbol.

Domingo 16 de agosto: “Puños de transformación”, clase nacional de box.

Domingo 27 de septiembre: “¡Ponte pila, bota y encesta!”, clase nacional de minibaloncesto por la paz.

Domingo 22 de noviembre: “México por la paz”, carrera nacional familiar.

Adicionalmente, se informó que se construirán y mejorarán canchas de futbol.

Centros “México Imparable”

Y también se anunciaron 100 centros comunitarios “México imparable” para la práctica de deportes como futbol, basquetbol, voleibol, boxeo y atletismo; así como actividades culturales como teatro, ajedrez, danza, coro y apoyo psicológico.

La construcción de los centros será de abril a julio, por lo que se prevé su entrega en agosto a las comunidades en toda la República Mexicana.

Cultura

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, anunció por su parte un Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que consistirá en 200 festivales y conciertos gratuitos en los 32 estados, para llegar a 6.8 millones de jóvenes:

Festival Territorios de Paz, en Tijuana, Baja California: En marzo 2026, con regional mexicano

Festival de Jazz del CENART, en CDMX: En marzo 2026, dedicado a las mujeres

Festival de Primavera, en Oaxaca: En marzo 2026, con banda tradicional

Parcur en Ciudad de México: En marzo 2026, con hip hop

Feria de Puebla, en Puebla: En abril 2026, con electrónica.

Feria del Lago, en Aguascalientes: En abril 2026, con pop, rock y cumbia

Concierto por la paz, en Ecatepec, Edomex: En abril 2026, con ska y rock urbano

Festival de la Ceiba, en Tabasco: En mayo 2026, con folclore latinoamericano

Festival de la Frontera tamaulipeco, en Tamaulipas: En mayo 2026, con norteño.

Festival de Mayo, en Morelos: En mayo 2026, con rock, hip hop, trap, ska y reggae

Festival Corazón del Norte, en Durango: En junio 2026, de regional mexicano

Curiel además reveló que para inaugurar el circuito, Carín León dará un concierto gratuito en Tijuana, Baja California.