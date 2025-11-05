Aprueba Cabildo de Victoria condonar recargos en predial y Ley de Ingresos de 2026

Cd. Victoria, 5 de noviembre 2025. – Con el voto unánime del Cabildo, fue aprobada la propuesta del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, de otorgar la condonación del cien por ciento en recargos al impuesto predial 2025.

El beneficio, en apoyo a la economía de los contribuyentes victorenses, será aplicable a partir del primero y hasta el 30 de diciembre del presente año en propiedades urbanas, suburbanas y rústicas en relación al pago de dicho impuesto.

Durante la cuadragésima segunda sesión ordinaria, también fue ratificado el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 sin aumentos, ni nuevos impuestos, el cual será remitido al Congreso antes del 10 de noviembre.

La orden del día, incluyó la propuesta de entrega de nombramiento a César Saavedra Terán como nuevo director del Sistema DIF Victoria, designación que fue aprobada por la mayoría de integrantes del Cabildo local.