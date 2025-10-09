Anuncia Servicio Meteorológico 48 frentes fríos Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de septiembre.-El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Tamaulipas enfrentará la llegada de 48 frentes fríos durante la temporada invernal 2025-2026. Se trata de una cifra ligeramente inferior al promedio histórico, debido a la influencia del fenómeno climático La Niña.

El SMN indicó que el ciclo de frentes fríos comenzó en septiembre y se prolongará hasta mayo de 2026. Los meses de mayor actividad en el estado serán noviembre, diciembre y enero, con una reducción gradual hacia la primavera.

Aunque la temporada generalmente tendrá temperaturas superiores al promedio, algunos frentes fríos provocarán descensos bruscos, sobre todo en las regiones norte y centro del estado. Estos eventos podrían generar lluvias intensas, vientos fuertes y heladas en zonas altas.

Las autoridades locales, junto con Protección Civil, han recomendado a la población mantenerse alerta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios climáticos repentinos.

Se aconseja preparar viviendas, proteger cultivos y extremar precauciones en áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos de tierra.

La temporada invernal representa un reto para la seguridad y la infraestructura de Tamaulipas, por lo que la coordinación entre ciudadanos y autoridades será clave para mitigar riesgos.

El SMN insistió en que la población siga las actualizaciones meteorológicas locales y acate las indicaciones de Protección Civil para garantizar su seguridad durante toda la temporada.