Américo Villarreal exige transparencia en contrataciones electorales

El gobernador de Tamaulipas respaldó la revisión de posibles irregularidades en contrataciones electorales y solicitó esclarecer las responsabilidades de funcionarios y empresas involucradas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya emitió un posicionamiento oficial en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos de proveedores de materiales electorales.

En su comunicado, el mandatario señaló que las empresas investigadas, vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, tienen antecedentes de varias décadas, por lo que consideró necesario revisar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones.

Asimismo, pidió esclarecer las posibles relaciones entre empresarios, funcionarios y organismos electorales, incluyendo las actuaciones de anteriores autoridades del INE, para determinar si existieron conflictos de interés o irregularidades.

Villarreal hizo un llamado al INE y a los organismos electorales estatales, incluido el de Tamaulipas, a transparentar sus contratos, proveedores, montos y procedimientos de adjudicación.

Finalmente, sostuvo que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y que cualquier responsabilidad deberá acreditarse con pruebas, con el objetivo de brindar certeza y transparencia de cara a las elecciones de 2027.