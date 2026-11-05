Con dialogo y trabajo territorial Pepe Braña sigue recorriendo Victoria

El diputado federal mantiene sus visitas casa por casa y participa en asambleas informativas para promover la organización de Morena y mantener el contacto con las familias victorenses.

El diputado federal José “Pepe” Braña Mojica continúa realizando recorridos por distintas colonias de Ciudad Victoria, donde visita a los vecinos, comparte ejemplares del periódico Regeneración y promueve el acercamiento directo con la ciudadanía.

Como parte de estas actividades, el legislador también participa en asambleas informativas, espacios donde se abordan temas relacionados con el movimiento de Morena y se busca fortalecer la participación y organización de sus simpatizantes.

Durante sus visitas, Braña ha destacado la importancia de mantener presencia en las colonias, escuchar las inquietudes de los habitantes y conocer de primera mano las necesidades de las familias victorenses.

“La transformación se construye en territorio”, ha señalado el diputado en sus publicaciones, al reiterar que continuará con estas actividades en diferentes sectores de la capital tamaulipeca.

Con estos recorridos y encuentros ciudadanos, Pepe Braña mantiene activa su presencia territorial en Ciudad Victoria, combinando la difusión de información de su movimiento político con el diálogo directo con los vecinos.