Ciudad Victoria se llena de color con “Luces y Almas sobre Ruedas”

Decenas de ciclistas recorrieron las calles de la capital tamaulipeca en una actividad organizada por el INJUVE Tamaulipas, que combinó las tradiciones del Día de Muertos con la convivencia y la promoción de hábitos saludables.

Por Eduardo Bazaldua

Entre bicicletas iluminadas, disfraces y un ambiente lleno de entusiasmo, decenas de victorenses salieron a las calles la tarde del miércoles 4 de noviembre para participar en “Luces y Almas sobre Ruedas”, una rodada organizada por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE).

La actividad reunió a ciclistas de distintas edades, quienes recorrieron algunas de las principales vialidades de Ciudad Victoria, convirtiendo la jornada en una celebración que mezcló el deporte, la creatividad y las tradiciones mexicanas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de participantes caracterizados con atuendos alusivos al Día de Muertos. Entre los asistentes también hubo quienes decidieron llevar a sus mascotas, por lo que hasta algunos perritos formaron parte de esta peculiar rodada.

Más allá de los disfraces y la diversión, el encuentro tuvo un propósito importante: promover la cultura de paz, la prevención de las adicciones y la participación de las juventudes en actividades recreativas y saludables.

A través de esta iniciativa, el INJUVE Tamaulipas buscó generar espacios de convivencia donde los jóvenes puedan integrarse, disfrutar de su ciudad y encontrar alternativas positivas para aprovechar su tiempo libre.