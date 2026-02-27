Afecta incendio santuario de la mariposa monarca en Tamaulipas y avanza sin control

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de febrero.– Un voraz incendio forestal mantiene en vilo a la sierra de Tamaulipas al consumir parte del área natural protegida donde cada año pasa la mariposa monarca, sin que hasta ahora las brigadas hayan logrado frenar su avance.

El fuego, que estalló el domingo 22 de febrero en el predio Puerto del Volcán del municipio de Miquihuana, suma seis días activo y se expande alimentado por el viento y las altas temperaturas que azotan la región.

Reportes de la Comisión Nacional Forestal advierten que las llamas han devastado al menos 83 hectáreas, incluyendo zonas de pino y encino, dejando un panorama de destrucción en uno de los corredores ecológicos más sensibles del estado.

La zona afectada es reconocida como hábitat de paso de la mariposa monarca en su migración entre México y Canadá, por lo que ambientalistas temen daños irreversibles si el incendio continúa fuera de control.

En lo más abrupto de la sierra combaten 48 brigadistas de corporaciones federales, estatales y comunitarias, quienes enfrentan terreno extremo, humo denso y cambios bruscos del viento que ponen en riesgo sus vidas.

El combate se realiza únicamente por tierra, mientras el fuego sigue avanzando entre la vegetación seca; hasta ahora no se ha desplegado apoyo aéreo, pese a la magnitud del siniestro.

Protección Civil alertó que la temporada de incendios se adelantó peligrosamente y pidió a la población reportar cualquier señal de fuego al 911 para evitar que nuevos siniestros agraven la emergencia.

Las autoridades también advirtieron que intentar apagar incendios sin preparación puede terminar en tragedia, por lo que insistieron en no acercarse a la zona mientras continúa la batalla contra las llamas.