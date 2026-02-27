¡DESPIERTEN!

Cd. Victoria, Tamaulipas.– De vida o muerte será el duelo de Correcaminos en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando enfrente a Tapatío.

El encuentro está pactado para las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde Gustavo “Chavo” Díaz podría estarse jugando el puesto, debido a que el equipo universitario no ha tenido un buen desempeño en la primera mitad del torneo. En casa, apenas suma cuatro unidades de nueve posibles.

Actualmente, la UAT comparte la parte baja de la tabla con la Jaiba Brava del Tampico-Madero, con cinco unidades y un partido pendiente, esto tras la suspensión del Clásico Tamaulipeco el pasado fin de semana.

Por su parte, Tapatío se ubica en la parte alta de la tabla general al ocupar el tercer lugar de la competencia, a pesar de tener un partido pendiente. El conjunto rojiblanco suma 13 unidades.

VUELVE EL LÍDER DE GOLEO

El exjugador de Correcaminos, Vladimir Moragrega, regresará al “Marte”, ahora con la camiseta de la filial de Guadalajara. El atacante es actualmente el líder de goleo del torneo.

Moragrega suma cuatro anotaciones en seis jornadas disputadas con Tapatío y buscará aumentar su cuota ante una de las defensivas más vulnerables del campeonato, ya que Correcaminos ha recibido 10 goles, promediando casi dos por encuentro.

‘CORRE’ NO SABE GANARLE A ‘CHIVITAS’

De acuerdo con la estadística, estos equipos se han enfrentado en 11 ocasiones desde la creación de la Liga de Expansión MX, con saldo favorable para Tapatío, que registra siete victorias por cuatro empates.

En el “Marte” los números también son adversos para Correcaminos, que apenas ha rescatado dos puntos, mientras que Tapatío ha conseguido tres triunfos en ese escenario.