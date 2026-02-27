Advierte diputado peligro latente de sarampión pese a cero casos oficiales en Tamaulipas

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 27 de febrero.– La ausencia de casos confirmados de sarampión no ha reducido la preocupación de las autoridades de salud, que mantienen activo un cerco epidemiológico ante la posibilidad de contagios y la presencia de padecimientos con síntomas similares.

El diputado Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, informó que el último reporte federal no incluye a Tamaulipas entre los estados con contagios, aunque reconoció que se da seguimiento a casos sospechosos.

«El estado de Tamaulipas sigue sin casos reportados en el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal; sin embargo, tenemos que seguir con los casos probables. Ha habido enfermedades sintomáticas que corresponden a varicela, no a casos específicos de sarampión».

Explicó que el sarampión presenta manifestaciones clínicas muy definidas, lo que ha permitido descartar los cuadros detectados hasta ahora, pero insistió en que la vigilancia debe continuar para evitar que la enfermedad se introduzca al estado.

«Sarampión tiene su cuadro clínico y síntomas muy precisos; ahorita afortunadamente vamos bien. Yo espero que Tamaulipas siga libre de sarampión».

Como medida preventiva, el sector salud intensificó la vacunación gratuita, principalmente entre menores y adultos jóvenes, considerados los grupos con mayor riesgo ante un eventual brote.

«Recuerdo que la vacunación es gratuita y se ha intensificado de forma masiva. A los seis meses y hasta los 12 años es la trivalente de sarampión y rubéola, y a partir de los 13 años la ambivalente hasta los 49 años».

El legislador señaló que las personas mayores de 49 años, en su mayoría, ya cuentan con inmunidad natural por haber padecido la enfermedad en décadas anteriores, por lo que el llamado urgente es para la población más joven a completar sus esquemas de vacunación.