Rauw Alejandro responde contundente a Cazzu y a Nodal por la polémica de “Rosita” ¿pidió disculpas?

Tras es estreno de “Rosita”, canción de Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco se desató una tormenta mediática y un nuevo pleito entre Christian Nodal y Cazzu.

Todo comenzó porque el tema musical incluye una frase en la cual se hace alusión a el alma enamoradiza de Christian Nodal, el fragmento que ocasionó la polémica fue este: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

¿Por qué Cazzu se molestó con Rauw Alejandro tras el estreno de Rosita?

Tras el estreno, Christian Nodal compartió una historia en la que aparece junto a Ángela Aguilar, ambos vestidos de blanco, mientras de fondo suena “Rosita”. El video se difundió ampliamente y desató reacciones entre usuarios, pues Rauw Alejandro colaboró anteriormente con Cazzu.

Además, a esto se suma que Rauw Alejandro y Rosalía celebraron con Cazzu y Nodal el Año Nuevo 2023 en Japón cuando eran pareja.

Ante esto, Rauw Alejandro escribió en X, antes Twitter: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Cazzu se incomodó con esta frase de la canción “Rosita” y publicó un largo texto en Substack, en el que dejo entre ver su molestia ante esta línea que menciona a su ex pareja, quien se casó con Ángela Aguilar al poco tiempo de haber cortado con ella.

¿Qué dijo Cazzu tras el estreno de Rosita de Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco?

Por su parte, Cazzu habría respondido a Rauw Alejandro en un texto compartido en Substack llamado “Tiradera»:

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina… La tibieza, un gran enemigo del bien”, se lee.

En el texto escrito por Cazzu, habla de lo que realmente le molesta es el abandono y no a ella sino a su hija quien es la verdadera víctima.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado”, dijo.

Añadió: “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Rauw Alejandro responde a la polémica con Cazzu y Christian Nodal por “Rosita”

En medio de la conversación digital que encendió las redes tras el estreno de “Rosita”, Rauw Alejandro decidió hablar claro. El cantante utilizó su cuenta de X para publicar un mensaje directo y numerado, con el que buscó frenar especulaciones sobre un supuesto conflicto con Cazzu y Christian Nodal.

Rauw Alejandro fue contundente: aseguró que en ningún momento ha hablado negativamente de la artista argentina. Incluso la llamó “amiga” y explicó que, aunque ya no exista cercanía desde hace años, solo guarda recuerdos bonitos de ella y de su equipo.

“En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, escribió Rauw Alejandro.

Rauw explicó que “Rosita” forma parte del álbum de Tainy y que se trata de una colaboración junto a Jhayco y él. Es decir, no es un tema concebido como una indirecta personal.

Sobre la famosa “barra” que generó controversia, aclaró que él no escribió esa parte. También comentó que, dentro del contexto de la canción, no la interpretó como una falta de respeto hacia nadie. Sin embargo, reconoció que cada persona puede percibirla de forma distinta.

“Sobre “la barra”… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”.

Finalmente, Rauw lanzó un mensaje firme a ciertos medios y algunos fandoms: pidió no crear conflictos donde no los hay. “Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”, escribió.

Cerró su comunicado con un contundente: “Paz y amor”.

Con este pronunciamiento, Rauw Alejandro busca apagar cualquier narrativa de enfrentamiento con Cazzu.