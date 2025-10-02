ZORROS VENCE A BÚHOS EN PENALES

En un partido decisivo por el pase a la siguiente fase del torneo, Zorros de la Facultad de Comercio derrotó 6-5 en tanda de penales a Búhos de la Facultad de Derecho.

El encuentro, correspondiente a la Jornada Tres de la disciplina de Fútbol Asociación Varonil en los Juegos Interfacultades 2025, se disputó en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras a las 10:00 de la mañana.

Durante la primera mitad, Búhos fue el equipo que más insistió al frente, generando aproximaciones sobre la portería defendida por Jesús Pérez, aunque la zaga de Zorros logró contener los embates.

En la segunda parte, el desgaste físico pasó factura a Derecho, lo que permitió a Comercio generar las jugadas más peligrosas. Sin embargo, a pesar de las múltiples llegadas de ambos lados, el marcador se mantuvo 0-0 al término del tiempo regular.

En la tanda de penales, ambos equipos comenzaron con fallas y la definición se extendió hasta la muerte súbita. Fue entonces cuando Jesús Antonio Alonso erró su disparo por parte de Derecho, sellando así el triunfo de Zorros por 6-5.

Esta jornada marcó el cierre de la fase regular y, a falta de definir las llaves, las semifinales del certamen se disputarán el próximo lunes.