Victorias que no ayudan

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese al par de triunfos que logró Correcaminos UAT en las últimas series, no ha podido meterse a la zona de clasificación de la temporada 2025 de la Liga Caliente MX de la LNBP, al mantenerse en el puesto 10.

De acuerdo con la numérica de la Liga, en estos momentos el representante de la UAT se ubica en el décimo puesto, al contar un récord de siete victorias y 11 derrotas, esto luego de haberse jugado ya nueve series en la temporada.

Y es que actualmente el equipo que dirige Luis García Sevilla, se encuentra empatado con Gambusinos de Fresnillo y Panteras de Aguascalientes, ya que estas dos quintetas tienen el mismo récord que la UAT.

En el primer lugar de la tabla se encuentra el equipo de Soles de Mexicali con un récord de 16-2; Diablos Rojos tiene 13-4; esta Astros con 14-2; Mineros tiene 13-4, Dorados 11-7; Fuerza Regia 11-6; mientras que Halcones de Xalapa suman 8-10.

NO LE ALCANZA PARA LA COPA VALUE

Este próximo fin de semana, se estará desarrollando lo que será una edición de la Copa Value, donde estarán jugando los mejores ocho de la temporada, quedando fuera Correcaminos UAT.

La Copa Value 2025, que se disputará en Guadalajara del 28 al 31 de agosto y contará con la participación de los ocho mejores equipos de la primera mitad de la temporada.

Los ocho equipos que disputarán la Copa Value 2025 en Guadalajara son:

Astros de Jalisco

Soles de Mexicali

Mineros de Zacatecas

Diablos Rojos del México

Fuerza Regia de Monterrey

Dorados de Chihuahua

Panteras de Aguascalientes

Gambusinos de Fresnillo

Las llaves de cuartos de final ya están definidas y prometen choques intensos:

Astros vs Gambusinos

Diablos vs Fuerza Regia

Soles vs Panteras

Mineros vs Dorados