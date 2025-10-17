Victorense viaja al Mundial

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Taekwondo de Tamaulipas, Romualdo Salazar Ruiz, anunció que viajó al viejo oriente, para el Campeonato Mundial de la categoría Adulto.

Salazar Ruiz dio a conocer que actualmente se encuentra en Corea del Sur formando parte de un campamento como jefe de entrenadores de la selección nacional de taekwondo “Categoría adultos”.

Luego de culminar los trabajos en la Universidad Nacional de Seúl, será este sábado cuando viaje la delegación mexicana al Campeonato Mundial en China, mismo que culminaría hasta el dos de noviembre.

“Será una experiencia muy enriquecedora para todos”, afirmó Romualdo Salazar, quien espera traer los mejores resultados del mundial donde enfrentarán a países potencias del taekwondo.