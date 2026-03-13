Cd. Victoria.- El miércoles 11 de marzo, en el gimnasio de la Universidad LA SALLE, se llevó acabo la tercera edición del torneo denominado «The Strongest Women».
La organización estuvo a cargo del área de deportes que se encuentra bajo la responsabilidad del Mtro. Gilberto Chacón, quién junto a los entrenadores Fernando García Guevara, Karen Coronado y Diego Jasso, estuvieron al pendiente del desarrollo de la competencia.
Se contó con la participación de 25 estudiantes de las facultades de medicina, derecho, arquitectura y comunicación.
La competencia se dividió en tres categorías y los primeros y segundos lugares correspondieron a las siguientes ganadoras:
Peso ligero
Primer lugar
Yaretzi Daylú Martínez González
Segundo lugar
Maria Fernanda Rojas Escamilla
Peso medio
1-Karina Michel González de Leija
2-Estefany Anaid Menchaca Treviño
Peso pesado
1-Allison Sherlyn Reyna Rodríguez .
2-Maria Jose Borjas Valdez.
En entrevista, el maestro Gilberto Chacón resaltó el gran apoyo por parte del rector Guillermo García López por la disposición de apoyar este tipo de eventos deportivos que se realizan dentro de esta prestigiada universidad LASALLE.