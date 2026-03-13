Un éxito 3ra Edición del torneo «The Strongest Women» de La Salle.

Cd. Victoria.- El miércoles 11 de marzo, en el gimnasio de la Universidad LA SALLE, se llevó acabo la tercera edición del torneo denominado «The Strongest Women».

La organización estuvo a cargo del área de deportes que se encuentra bajo la responsabilidad del Mtro. Gilberto Chacón, quién junto a los entrenadores Fernando García Guevara, Karen Coronado y Diego Jasso, estuvieron al pendiente del desarrollo de la competencia.

Se contó con la participación de 25 estudiantes de las facultades de medicina, derecho, arquitectura y comunicación.

La competencia se dividió en tres categorías y los primeros y segundos lugares correspondieron a las siguientes ganadoras:

Peso ligero

Primer lugar

Yaretzi Daylú Martínez González

Segundo lugar

Maria Fernanda Rojas Escamilla

Peso medio

1-Karina Michel González de Leija

2-Estefany Anaid Menchaca Treviño

Peso pesado

1-Allison Sherlyn Reyna Rodríguez .

2-Maria Jose Borjas Valdez.

En entrevista, el maestro Gilberto Chacón resaltó el gran apoyo por parte del rector Guillermo García López por la disposición de apoyar este tipo de eventos deportivos que se realizan dentro de esta prestigiada universidad LASALLE.