Tamaulipas hace historia en el Nacional de Charrería

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los Tamaulipecos destacaron en el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 al sumar 457 puntos durante su participación eliminatoria, resultado que los colocó provisionalmente en el primer lugar de la competencia.

El equipo representó a Tamaulipas en el campeonato que se celebra en San Luis Potosí y superó los 423 puntos de El Soyate, de Zacatecas, que encabezaba la clasificación antes de su actuación.

Con esta puntuación, Los Tamaulipecos tomaron la delantera, aunque su posición definitiva dependía de los resultados de los equipos que todavía tenían pendiente su participación en las eliminatorias.

Durante la charreada, el conjunto tamaulipeco se impuso en puntuación a Tres Regalos “Ixtul”, de Quintana Roo, que acumuló 355 unidades, y a Rancho Las Amazonas, de Hidalgo, que terminó con 283 tantos.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las manganas a pie y a caballo, con 77 puntos en cada suerte.

Alejandro Coss y León Jiménez brilló en las manganas a pie, mientras que Mariano Sasso Cáceres sobresalió en las manganas a caballo, contribuyendo de manera decisiva a la puntuación total del equipo.

Los 457 puntos conseguidos por el equipo superaron la marca de 456 unidades que, de acuerdo con la información difundida sobre su participación, había registrado Rancho Los Tres Potrillos en el Campeonato Nacional Charro de 2024.

Con una unidad por encima de ese antecedente, Los Tamaulipecos establecieron una nueva referencia de puntuación en el contexto señalado por la publicación original.

El resultado también fortaleció sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Nacional Charro 2026, a reserva del cierre de las eliminatorias y de la clasificación definitiva.