Reconoce Américo a medallistas paralímpicos y anuncia aumento de apoyos a deportistas y entrenadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las y los medallistas paralímpicos que conquistaron una actuación histórica logrando posicionar a Tamaulipas en el séptimo lugar del medallero nacional con 158 preseas durante la Paralimpiada de la Conade 2026, recibieron el reconocimiento del gobernador Américo Villarreal Anaya quien aseguró que todas y todos son ahora un ejemplo para las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia cívica de honores, este lunes en el Polideportivo “Ingeniero Américo Villarreal Guerra” ante la presencia de deportistas de Tampico, Nuevo Laredo, Jaumave, Ciudad Madero, Reynosa, Altamira y Victoria, el gobernador del estado hizo el compromiso para ofrecerles un incremento en los apoyos a las y los atletas y a sus entrenadores por las medallas conquistadas en el magno certamen de la Comisión Nacional del Deporte y los exhortó a seguir haciendo el esfuerzo para mantener este gran impulso que tiene nuestra entidad, “así es que aquí es al revés, si ustedes dan más, el Gobierno del Estado también les da más”, dijo.

“Nuestra juventud está destacando en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico y ahora lo vemos en el ámbito deportivo, y eso es lo que queremos, construir una juventud que sea un referente de ella misma, como un ejemplo a seguir por las siguientes generaciones, y que podamos de esta forma tener y poder crecer con una gran sociedad participativa, colaborativa y que podamos tener cada vez una mejor oportunidad de llegar a niveles de bienestar, de paz y de oportunidades de trabajo”, expresó.

También mencionó los recientes triunfos de jóvenes tamaulipecos que han destacado en eventos nacionales e internacionales en los ámbitos de formación académica, científicos, con procesos de investigación y en el avance de la robótica, la informática y en instrumentos innovadores.

El gobernador entregó reconocimientos a los paraatletas victorenses: Gabriel Alejandro Avilés González, Ricardo Daniel Aguilar Verdín y Lesly Victoria González Andrade, así como a medallistas y campeones nacionales de otros municipios: Angel Rolando García Santiago (Altamira), Ian Isaí Arvizu Chávez (Altamira), Gabriel Arvizo Camero (Tampico) y Santiago Fonseca Ramírez (Reynosa).

El director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano dio a conocer que luego de 18 años, la delegación de Tamaulipas se ubicó en el séptimo lugar del medallero nacional durante la Paralimpiada 2026 celebrada en Guadalajara, con un total de 158 medallas, 68 de oro 52 de plata y 38 de bronce, logrando un registro histórico que representa un crecimiento del 250 por ciento en relación a las 44 medallas que se tenían en 2022, al inicio de la actual administración.

“Señor gobernador a nombre de la comunidad deportiva de Tamaulipas quiero agradecerle su respaldo, su confianza y su compromiso con nuestros atletas. Hoy celebramos 158 medallas, hoy celebramos el séptimo lugar nacional pero sobre todo, hoy celebramos a nuestros atletas que nos han enseñado la grandeza de Tamaulipas que está en su gente, en su esfuerzo y en su capacidad de superar cualquier desafío”, mencionó.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González destacó que el gobierno que encabeza Américo Villarreal parte de una visión humanista que coloca en el centro de sus decisiones a las personas y en ese sentido encamina sus esfuerzos para impulsar la práctica deportiva, la cual es fundamental para el bienestar porque contribuye a la salud, fortalece la convivencia y brinda a los niños, niñas, jóvenes y personas adultas oportunidades para desarrollar sus capacidades.

“Es importante destacar y que sepan que desde la Secretaría de Bienestar Social a través del Instituto del Deporte estamos trabajando, seguimos las indicaciones de nuestro gobernador para que el bienestar se traduzca en oportunidades reales e incluyentes para todos y para todas. Que estos espacios sigan siendo lugares donde se formen grandes deportistas y personas de bien como lo dice nuestro gobernador”, indicó.

En esta ceremonia cívica, el gobernador estuvo acompañado por: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; Eliphalet Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, presidenta de la Comisión de Deporte del Congreso; Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante del 77 Batallón de Infantería, y David Güereña Arias, en representación de la Guardia Nacional.