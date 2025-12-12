Tamaulipas entre los 10 mejores

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación de Taekwondo de Tamaulipas, Romualdo Salazar, señaló que para este 2025 cerró dentro de los 10 mejores a nivel nacional.

“Tamaulipas cerró en el top ten en esta disciplina, finalizamos en el séptimo u octavo lugar, esto debido al gran desempeño que tuvieron los tamaulipecos en los eventos nacionales e internacionales”.

Explicó que actualmente Tamaulipas ha ido creciendo en esta disciplina ya que por tercer año consecutivo se ubica entre los 10 mejores, “tenemos grandes peleadores, y se logró subir a podíum en importantes competencias, lo cual nos colocó en un gran lugar”.

Añadió que esto ayudó también a traer grandes eventos, “el G10 fue importante, y más porque por primera vez se rompió la marca de más atletas visitando al estado, esto sin duda es un reflejo de lo que se está haciendo en el deporte en Tamaulipas”.

Dijo que se espera que este 2026, la disciplina de Taekwondo se coloque entre los 5 puestos más importantes a nivel nacional.