Realiza INDE Tamaulipas fase estatal de voleibol y béisbol rumbo a Olimpiada Regional 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante este fin de semana se llevará a cabo en la zona sur de Tamaulipas, la fase estatal de béisbol y voleibol de sala, en la que se definirán los equipos campeones y la base que representará a Tamaulipas en la Olimpiada Regional 2026.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, informó que estas competencias marcan el inicio del calendario oficial de estatales en conjunto para el mes de diciembre, donde se contempla una intensa agenda deportiva en distintas disciplinas.

En voleibol se competirá en las categorías infantil menor, infantil mayor, juvenil menor y juvenil mayor. Las sedes serán el Gimnasio IEST, Gimnasio Municipal de Altamira y Gimnasio Tec Madero, con actividad el sábado de 9:00 a 17:00 horas.

En béisbol, los representativos disputarán el boleto al Regional en las categorías 13-14 años y 15-16 años. Los encuentros se celebrarán en la Unidad Deportiva y en el parque La Pedrera, iniciando el sábado a las 9:00 horas y concluyendo a las 16:00; además, el rol contempla dos juegos para el domingo a las 9:00 horas.

Participan equipos de la zona centro, zona norte y zona sur, contemplando en el caso de la zona norte, debido a su extensión territorial, la presencia de equipos A y B.

El INDE Tamaulipas, bajo la dirección de Manuel Virués Lozano y gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de impulsar procesos deportivos ordenados, competitivos y de proyección para las y los atletas que representan al estado rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.