Tamaulipas busca ser sede de la Olimpiada Nacional 2026

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas, anunció que tras el convenio de colaboración firmado con la CONADE, se busca que Tamaulipas sea sede de algunas disciplinas de la próxima Olimpiada Nacional.

“El convenio que se pactó es principalmente para la etapa nacional de la Olimpiada Nacional 2026, así como para competencias regionales y estatales”, señaló.

Explicó que con este acuerdo se busca fortalecer la relación institucional entre Tamaulipas y la CONADE.

Cabe señalar que, actualmente, el Estado ha fortalecido su infraestructura deportiva de manera considerable rumbo al 2025.

Este año, Tamaulipas albergó los Juegos Macro Regionales de Atletismo, lo que abre una ventana de oportunidad para ser sede de alguna disciplina en la próxima justa deportiva del país.