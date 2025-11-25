Búhos Tampico, campeón de Novatos LUFAUAT 2025

Victoria, Tamaulipas.- Cumpliendo con los pronósticos, los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, se proclamaron campeones de la Categoría Novatos, Temporada 2025 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al vencer en la final 28-8 a Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Partido que fue dominado por los locales de principio a fin, celebrado en el emparrillado del Estadio Olímpico del Centro Universitario Sur (Tampico).

De esta manera, el Entrenador en Jefe, Gabriel Córdoba Lemus, sumó un título más en su palmarés tras 15 años de estar al frente de los plumíferos del Puerto Jaibo, en los que ostenta dos campeonatos de la categoría Intermedia, temporadas 2016 y 2020.

Cabe señalar que, en la LUFAUAT, la categoría Novatos estuvo en pausa desde el 2010 y apenas en el 2023 se reanudó, con el triunfo de Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. En calidad de visitante, los pupilos de Carlos Álvarez vencieron a domicilio 10-0 a los Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

En la Temporada 2024, también en calidad de visitante, los Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, vinieron a la capital tamaulipeca para imponerse en la final, 14-6 a Zorros FCAV.

Como dato adicional, desde la final del 2010, Categoría Intermedia, Búhos FDCS Victoria 21-14 FDCS Tampico, que el equipo local no se proclamaba campeón.

ÚLTIMOS CAMPEONES DE NOVATOS

AÑO EQUIPO

2025 Búhos FADYCS

2024 Búfalos UAMRA

2023 Zorros FCAV