Suma Tamaulipas cinco medallas en el tercer día de la Paralimpiada Nacional en Aguascalientes

Aguascalientes, México.- La delegación de Tamaulipas cerró el tercer día de actividades en la Paralimpiada Nacional, que se celebra en Aguascalientes, con un total de cinco medallas: una de oro, dos de plata y dos de bronce, conseguidas en las disciplinas de boccia y paranatación.

En boccia, las altamirenses Ashley Maomi Cruz Aguilera y Victoria Cruz Vianey obtuvieron medalla de plata en las categorías BC2 y BC4, respectivamente.

En paranatación, el reynosense Santiago Fonseca se adjudicó la medalla de oro en los 200 metros combinado, además de un bronce en los 100 metros dorso. Por su parte, Ian Isahi Arvizu Chávez, de Altamira, sumó otra presea de bronce en los 200 metros combinado.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués, dio a conocer los resultados y señaló que el Estado se sigue consolidando en el deporte adaptado.

“Cada medalla es el reflejo del trabajo, la entrega y la pasión de nuestros deportistas. Para nosotros como institución es un orgullo acompañarlos en su camino y ver cómo Tamaulipas sigue consolidándose en el deporte adaptado a nivel nacional”, dijo.

Destacó que con estas actuaciones, Tamaulipas mantiene presencia en el medallero de la Paralimpiada Nacional con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido dar todo el respaldo a las y los atletas de Tamaulipas.