¡Soto La Marina vibró con la lucha libre en su 275 aniversario!

Por: Ricardo Flamarique

Soto La Marina, Tamaulipas.– En el marco de la celebración del 275 aniversario de la fundación del municipio y de las fiestas patronales, la empresa Silver Promotions Wrestling presentó un espectacular cartel de lucha libre que reunió a grandes exponentes del pancracio, contando con un lleno total y la emoción del público marsoteño.

En la lucha estelar, a una caída, se enfrentaron Zumbido, Cristian Wolf y Silver Fly contra Black Master, Símbolo “El Rey de San Bernabé” y Último Demonio, en un combate que mantuvo al público al filo de la butaca.

La lucha semifinal estuvo marcada por la intensidad: los tampiqueños New Star, Psicótico Xtreme y El Maliante lograron imponerse a los capitalinos Eclipse, Susto y La Monja de Valles, en una batalla que arrancó aplausos y abucheos por igual.

En la lucha de mujeres de leñadores, el triunfo fue para Princesa Maya y Ahinoha, quienes se impusieron a Jade y Zafiro, demostrando fuerza, técnica y carisma sobre el cuadrilátero.

La velada comenzó con una primera lucha llena de rudeza, donde Roker Boy y Comando Jr. se midieron ante Síndrome y Némesis, un duelo que dejó claro por qué son considerados auténticos dueños del bando rudo.

El evento contó con el respaldo de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, cuyo apoyo fue fundamental para que la función se desarrollara con éxito, consolidándose como una de las actividades más esperadas dentro de las festividades del municipio.