Inicia Torneo de Corre TDP contra Real San Cosme

Con el firme objetivo de seguir siendo un equipo protagonista de la división, Correcaminos comenzará con su camino en el Torneo 2025-2026 de la Liga TDP al enfrentarse en al jornada 1 ante Real San Cosme de visita.

El equipo dirigido por Jorge Urbina realizó con éxito su trabajo de preparación rumbo al inicio de esta campaña, destacando los aspectos físicos y tácticos con miras en comenzar e con triunfo la temporada.

Durante la semana, el equipo cerró su preparación para enfrentar este primer duelo, destacando la entrega y compromiso por parte de los futbolistas.

En entrevista el defensor Aldo García aseguró que el equipo va por los primeros tres puntos de la campaña

“Claro es muy importante sacar los tres puntos y mas porque es de visita y para iniciar bien el Torneo”.

Ademas, brindó su opinión sobre el trabajo de pretemporada que se ha realizado.

“Esta pretemporada ha sido muy intensa, ha habido muchos juegos de preparación y nos sentimos muy bien fisicamente para el inicio del Torneo”.

De igual manera, indicó que el equipo se encuentra unido para esta fecha uno.

“Nos encontramos bien anímicamente y el grupo está muy unido y con ansias de que ya inicie el Torneo”.

El Real San Cosme contra Correcaminos de la jornada 1, se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas en la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en la jornada 26 del Torneo 2024-2025, donde Correcaminos obtuvo el triunfo por marcador de 1-0. El partido se disputó el sábado 26 de abril en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

Correcaminos TDP se encuentra ubicado en el Grupo 16, donde comparte zonificación con equipos de Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas. El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participará en la clasificación de filiales para disputar la liguilla en abril del 2026.

Posterior a este partido, Correcaminos tendrá su primer duelo en casa de la temporada el sábado 13 de septiembre a las 10:00 horas cuando reciba a San Pedro 7-10 FC.