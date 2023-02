Sin errores, ni sorpresas ante UdeG: Solano

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

El estratega de la UAT, Edgar Solano Paredes, fue claro al señalar que ante el conjunto de Leones Negros de la UdeG, el equipo no debe de cometer errores y tener sorpresas, ya que buscan sumar sus primeros tres puntos en casa.

“Se han venido corrigiendo errores y estos no se pueden volver a presentar ante Leones de la U de G, sabemos que el equipo no ha tenido el mejor arranque, pero esto no significa que esté jugando mal, es por ello que tenemos que seguir trabajando durante la semana, ya que los enfrentamos este jueves en casa”.

Fue claro al mencionar que las sorpresas no se pueden dar ante el cuadro jalisciense, ya que el equipo requiere y ocupa ganar su primer partido en casa, ya que en los últimos compromisos que jugaron en el “Marte”, solo han podido empatar un partido.

“Sin sorpresas, necesitamos ganar (en casa), la victoria de la jornada pasada (ante Cancún FC), fue importante, pero se ocupa un triunfo con nuestra afición”.

Expresó que actualmente el equipo respiró con la victoria, y se sacudió la presión de no haber ganado en las primeras tres jornadas, ya que seis de los nueve puntos que disputaron fueron en el Estadio Marte R. Gómez.