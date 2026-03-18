Se calienta el Clásico Tamaulipeco

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A escasas horas de disputarse el Clásico Tamaulipeco número XLIII, la tensión ha trascendido lo deportivo para tornarse en un ambiente de hostilidad.

Diversas páginas de redes sociales vinculadas a la afición de Tampico-Madero han difundido contenido que enciende las alarmas en materia de seguridad, de cara al encuentro programado para este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Tamaulipas.

La página Transmisiones TM, medio acreditado ante el club local, publicó una imagen que simula un epitafio con la leyenda “RIP UAT”, en la que se observan banderas y el escudo de Correcaminos bajo fuego. Acompañando la gráfica, se incluyó el mensaje: “Por acá los esperamos, Correcaminos”.

Por su parte, el grupo de animación Terrorizer se sumó a las provocaciones mediante la difusión de fotografías de tumbas y frases ofensivas dirigidas al rival.

Estas publicaciones generan un ambiente de confrontación riesgoso, especialmente en un contexto en el que el partido ya había sido reprogramado previamente por cuestiones de inseguridad.