¡Clásico Tamaulipeco con cuentas pendientes!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El famoso adagio popular dice: “No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue”, y este miércoles por la noche finalmente se disputará el Clásico Tamaulipeco XLIII entre Correcaminos y Tampico Madero.

Luego de haber sido aplazado por cuestiones extracancha ajenas a ambos clubes, el compromiso fue reprogramado para las 20:00 horas en el Estadio Tamaulipas. Así, el duelo correspondiente a la jornada 7 por fin verá acción.

Esta rivalidad supera ya los 40 años de historia. El primer enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al torneo de Copa de la temporada 1983-84.

Actualmente, Correcaminos se mantiene en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la tabla general. Llega con una racha de cuatro partidos sin perder, tras vencer 2-1 a la Trinca Fresera de Irapuato, resultado que lo colocó en la décima posición con 12 unidades.

Por su parte, Tampico-Madero no ha tenido el torneo esperado. El actual monarca de la Liga de Expansión MX se ubica en la parte baja de la clasificación con nueve puntos, aunque aún tiene un partido pendiente.

OCHO AÑOS SIN PERDER EN EL TAMAULIPAS

De acuerdo con las estadísticas, Correcaminos suma ocho años sin perder en el sur del estado ante Tampico-Madero.

La última derrota de la UAT en el Estadio Tamaulipas ocurrió el 27 de enero de 2018, durante la jornada 4 del Clausura 2018 de la entonces Liga de Ascenso MX. En aquella ocasión, la Jaiba Brava se impuso 1-0.

HEGEMONÍA CAPITALINA

El Clásico Tamaulipeco no es un partido cualquiera. La rivalidad entre el centro y el sur del estado siempre enciende los ánimos dentro y fuera de la cancha.

En el historial, Correcaminos mantiene la ventaja con 18 victorias, por 11 de Tampico-Madero, además de 13 empates.