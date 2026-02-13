Premian a Correcaminos en la Primaria “Prof. Hermilio Obregón Aguilar

Ciudad Victoria.- Correcaminos visitó la Escuela Primaria Profr. Hermilio Obregón Aguilar, ubicada en Calle Ciudad Victoria y San Fernando del fraccionamiento Industrial, donde convivió con niños y niñas en una jornada llena de sonrisas y fútbol.

La institución educativa organizó un Torneo de la Amistad, en el que participaron distintos equipos escolares, teniendo a Correcaminos como invitado de honor en esta significativa actividad que promueve la convivencia sana y el respeto.

Durante la visita, los jugadores Joaquín Estopier, Servando Aguilar, Marco López y Jaime Villalba convivieron de manera cercana con las y los estudiantes a través de una cascarita de fútbol, dinámicas recreativas, retos deportivos y una emotiva firma de autógrafos.

Los jugadores obsequiaron cortesías para el partido de la jornada seis de la Liga de Expansión Mx contra Atlante, al 50 por ciento de la comunidad escolar.

Duelo que se jugará este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

El Director del plantel, Maestro Ricardo Javier Dimas Juárez realizó la entrega de un reconocimiento por parte de la escuela primaria al Club Correcaminos, por su participación en dicho torneo.

Con acciones como esta, el Club Correcaminos continúa trabajando por una comunidad más unida, llevando el espíritu naranja a cada rincón de Ciudad Victoria, reafirmando el compromiso de mantenerse cercano a su afición e inspirar a las nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha.