A domar al potro “Chavos”

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Todo está listo para que este viernes por la noche Correcaminos UAT reciba, en la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, al conjunto de los Atlante.

El duelo está programado a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, donde el conjunto de la UAT busca regresar al sendero del triunfo, ya que actualmente se encuentra en el puesto 13 de la tabla general.

Ante la ausencia de Gustavo “Chavo” Díaz, quien fue sancionado con un partido de suspensión, Correcaminos tratará de sumar de a tres en casa, luego de caer 2-1 ante Tepatitlán en la jornada pasada.

Por su parte, el equipo dirigido por Ricardo Carbajal viene de perder 3-1 ante Tapatío en la Ciudad de los Deportes, derrota que lo envió al fondo de la tabla general al sumar apenas un punto.

El árbitro central para este compromiso será Jesús Enrique Herrera Armenta, silbante que visitará por tercera ocasión el “Marte”.

De acuerdo con la estadística, estos dos equipos se han visto las caras en más de 10 ocasiones en el Estadio Marte R. Gómez, donde la tendencia se inclina a favor de Correcaminos, con cinco triunfos, cuatro derrotas y tres empates.