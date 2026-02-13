IETAM descarta sanciones por promoción anticipada sin llamado al voto

Enrique Jonguitud Blanco

Ciudad Victoria, 13 de febrero.– La aparición de anuncios espectaculares con la imagen de actores políticos rumbo al proceso electoral de 2027 no constituye, por sí misma, una falta a la ley, afirmó Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Previo a la sesión número tres del Consejo General del organismo electoral, explicó que mientras no exista un llamado expreso al voto, este tipo de promoción personalizada no puede ser sancionada.

El titular del IETAM señaló que hasta ahora no se han presentado recursos formales ante la autoridad electoral. «de hecho no hemos recibido ninguna queja o denuncia por la probable comisión de actos anticipados de campaña. No hay ningún procedimiento abierto».

Ramos Charre subrayó que la legislación es clara en cuanto a los límites permitidos y recordó que no deben incluirse términos como candidato, elecciones o voto en este tipo de publicidad para evitar incurrir en violaciones.

También destacó la postura institucional frente al debate público. «creo que es importante señalar que como autoridad electoral propiciemos la mayor amplitud posible en el discurso político porque no somos un órgano censor que restrinja la participación ciudadana».

No obstante, reconoció que el margen puede ser estrecho. «pero si es importante también advertir que hay a veces una línea muy sutil que divide lo legal de la ilegalidad».

Finalmente, advirtió que en caso de detectarse promoción electoral o realización de actos partidistas por parte de funcionarios públicos dentro de su horario laboral, cada situación será analizada para determinar si corresponde alguna sanción.