Por Andrés Ramírez Acosta
Cd. Victoria, Tamaulipas.– La presidenta de la Asociación de Esgrima de Tamaulipas, Úrsula González Garate, señaló que es necesario que esta disciplina regrese a los primeros puestos a nivel nacional.
“Actualmente nos encontramos dentro de los mejores 15 a nivel nacional. En esta ocasión no pudimos colocarnos en una mejor posición debido a que obtuvimos pocas medallas en la Olimpiada Nacional; sin embargo, estamos teniendo buenos resultados y detectando más esgrimistas en Tamaulipas”.
Detalló que, en la pasada Olimpiada Nacional 2025, Tamaulipas logró sumar únicamente seis preseas: tres de bronce, dos de plata y una de oro.
“Sabemos que anteriormente se conseguía una mejor cosecha, pero en los últimos años hemos sufrido mucha emigración de atletas, y esto nos ha costado medallas”.
Expresó que se espera que en 2026 Tamaulipas vuelva a colocarse en el Top Ten del esgrima nacional, ya que se han detectado entre 80 y 90 nuevos esgrimistas que han mostrado una evolución importante.
“La mayoría han sido esgrimistas universitarios. Ellos nos han ayudado a crecer y esto se ha reflejado en las competencias nacionales más recientes”.