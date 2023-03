Las estadísticas y los números son preocupantes: Solano

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

Luego de sumar su quinto partido sin ganar, tras caer ante Atlético La Paz 4-1 en la jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión Mx, derrota que los relega hasta la posición 16 de la tabla general y en la penúltima del cociente, el estratega de Correcaminos Edgar Solano Paredes, reconoció que las estadísticas y los números del equipo ya son preocupantes.

“Es preocupante, si nos vamos a la estadística y los números son muy preocupantes, y vuelvo a lo mismo, el buen que hacer que están haciendo lo chavos no está alcanzando, aquí el responsable soy yo, trabajaremos para revertir esto”.

Cabe señalar que actualmente Correcaminos tiene 9 unidades, producto de dos triunfos, tres empates y 4 derrotas, teniendo un duelo pendiente ante Dorados de Sinaloa, siendo apenas 33.33 por ciento de los puntos que ha disputado.

Y es que el último triunfo que tuvo la UAT, fue el jueves 2 de febrero en la jornada 5 ante Leones Negros de la U de G en el Estadio Marte R. Gómez, donde se imponen 3-1.

COCIENTE

Correcaminos dejó la oportunidad de acortar la distancia en el cociente ante La Paz, ya que es uno de los equipos que también se encuentra en esta zona, ya que actualmente la UAT solo se encuentra por encima de Pumas Tabasco.

El ave Azul-Naranja tiene 1.03 por ciento; mientras que por encima de ellos está Alacranes de Durango con 1.11% y La Paz 1.14%.

NULA CONTUNDENCIA Y FRAGIL A LA DEFENSIVA

Correcaminos en la actualidad es uno de los equipos que tiene pocos goles a favor en el torneo, pero ha recibido una buena cantidad de anotaciones, donde en solo dos compromisos recibió ocho goles (Alebrijes y La Paz).

“Contundente el resultado, no hay mucho que agregar, y trabajar en lo que es la táctica fija, donde recibimos 4 goles, te repito, contundente el resultado”, tras la caída ante La Paz.

En la actualidad Correcaminos recibe 1.66 goles por juego, ya que tiene 15 goles en contra. En el caso de la ofensiva, este solo tiene nueve goles, marcando uno por partido; siendo su referente a la ofensiva Giovanni Hernández, quien ha hecho cuatro goles.

“Tenemos que ser contundentes en las dos áreas, a la hora de defender y a la hora de atacar”, expresó Solano Paredes.

TIENE CONTRATO POR UN AÑO

Tras ser cuestionado si dejaría el timón del equipo, debido a los malos resultados, Solano Paredes recalcó que el tiene un año de contrato.

“No me ha pasado por la cabeza, te repito, cuando yo hablé con la gente de la dirección deportiva, la gente de pantalón largo, el proyecto esta a un año, entiendo perfectamente que venimos arrastrando una seguidilla de malas temporadas, de alguna manera heredamos ciertas cosas, pero cuando llegue sabia a lo que me enfrentaba y vuelvo a lo mismo, desgraciadamente los tiempos se van acortando, la paciencia también, de la afición, de los medios y de la gente que cree en el equipo, pero esto no es tan fácil revertir tantas cosas de tanto tiempo, no ha sido el único que lo ha vivido, ni el último que lo hará, pero confío plenamente en mi trabajo y en el trabajo de los muchachos”.