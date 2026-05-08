La ‘Muralla’ Rocha da título a La Salle Victoria

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La delegación de Victoria logró quedarse con el primer lugar en la disciplina de futbol femenil dentro del Campeonato Nacional de los Juegos Lasallistas 2026, luego de vencer en la final a La Salle Cumbres, donde Antonella “Muralla” Rocha Sierra fue pieza fundamental para la obtención del campeonato.

Al permitir únicamente tres goles en todo el torneo, la victorense brilló en este evento desarrollado en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con el recorrido de la delegación victorense, en su primer compromiso enfrentó a La Salle Country, equipo al que le arrebató los tres puntos. Posteriormente se midió a La Salle Saltillo, conjunto anfitrión, al que también venció para sumar otra victoria.

En el cierre de la fase de grupos, su rival fue La Salle Chepevera, equipo al que volvió a enfrentar en la final y terminó derrotando por marcador de 5-1, para así alzar el título del torneo.

Además de participar en la rama femenil, la “Muralla” también formó parte del equipo varonil de La Salle Victoria, conjunto que quedó eliminado en la fase de cuartos de final, recibiendo únicamente tres anotaciones en esa categoría.