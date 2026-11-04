Inés Gómez Mont enfrenta 3 órdenes de aprehensión

Fue detenida el 30 de octubre por agentes migratorios debido a su situación irregular en ese país

La situación de Inés Gómez Mont se complica. Luego de su detención en Florida, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya entregó a las autoridades estadounidenses las tres órdenes de aprehensión que pesan sobre la exconductora.

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre por agentes migratorios debido a su situación irregular en ese país, donde permanecía desde hace casi cinco años.

La FGR detalló que una de las órdenes corresponde a su presunta participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos son por defraudación fiscal equiparada.

La investigación está relacionada con un supuesto esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas «fantasma», vinculado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos destinados al sistema penitenciario mexicano.

Además, la FGR señala que la exconductora habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Pero traerla de regreso no será tan sencillo; Inés solicitó asilo político en Estados Unidos desde 2022 y su defensa ya presentó un recurso judicial para intentar conseguir su liberación. Si las autoridades estadounidenses determinan deportarla, la FGR buscará ejecutar las órdenes de aprehensión al llegar a México.