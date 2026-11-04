Pablo Montero confiesa sus sentimientos por Natalia Alcocer tras su paso por La Granja VIP

Pablo Montero habló sobre el vínculo que surgió con Natalia Alcocer durante su participación en La Granja VIP y reconoció que los detalles que tuvo la actriz con él dentro del reality despertaron sentimientos que podrían ir más allá de una amistad. Tras salir de la competencia, el cantante fue cuestionado sobre cómo continuará su relación con ella y no ocultó que vivió algo especial.

Durante una entrevista en Venga la Alegría, Montero recordó que ya había tenido una relación sentimental con Natalia hace varios años, cuando ella era muy joven. Según contó, el romance duró entre algunos meses, pero terminó debido a la diferencia de edades y a la etapa de vida en la que se encontraba ella.

“Mira, estando ahí, la verdad es que después de mucho tiempo, porque yo salí con ella como cuatro, seis meses… Ella tenía 18 años, 19. Pues obviamente era muy chica, ¿No? Entonces por eso terminó esa relación, porque era muy chica”.

El cantante también destacó la mujer en la que se ha convertido Natalia Alcocer, quien actualmente es madre de cuatro hijas. Montero expresó su admiración por la manera en que ha sacado adelante a su familia y reconoció el esfuerzo que implica hacerlo.

“Ahora que la encuentro, pues ya siendo madre de cuatro hijas, yo creo que eso se respeta y se admira de una mujer que saca adelante cuatro hijas felices que están estudiando. Eso yo creo que se le admira a todas las mujeres que son solteras”.

Además de hablar de su historia en común, Pablo recordó algunos de los gestos que Natalia tuvo con él durante la convivencia en La Granja VIP. Entre ellos mencionó que Alcocer se encargaba de doblar su ropa, un detalle que, según reconoció, le llamó especialmente la atención.

“Y otras cosas, yo creo que hubo detalles, de repente yo tenía que ir con mi ropa a sacarla de la secadora. Y no estaba mi ropa, ¿dónde está mi ropa?… ‘No, ya te la doblé’”, contó emocionado sobre los detalles de Natalia dentro del reality.

Al ser cuestionado directamente sobre si se sentía enamorado, el intérprete respondió afirmativamente y dejó claro que durante su estancia en el programa ocurrió algo que lo hizo conectar de una manera especial con la actriz.

“La verdad que sí pasó algo muy bonito durante el transcurso de mi estancia, pues ahí se ve, yo creo que los detalles de alguien siempre te atrapan”.

Aunque Pablo Montero reconoció que surgieron sentimientos durante su reciente convivencia, no detalló qué acuerdos o planes tiene con Natalia Alcocer ahora que él se encuentra fuera de la competencia y ella continúa en aislamiento. Por el momento, sus declaraciones dejan ver que la convivencia y las atenciones de la actriz despertaron nuevamente su interés, luego de la relación que tuvieron años atrás.